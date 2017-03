Bird-Safe Edible Flowers

You learned how to make a delicious flower salad for your bird in the February issue of BIRD TALK magazine. Here is a list of other edible flowers that your bird will enjoy.

Acacia

Anise (Pimpinella anisum)

African Tulip Tree (Spathodea campanulata)

Apple blossum (Malus domestica)

Bald Cypress (Taxodium distichum)

Basil (Ocimum basilicum)

Bee balm (Monarda)

Borage blossoms (Borago officinalis)

Bottlebrush (Callistemon spp.)

Calendula (Pot Marigold) (Calendula officinalis)

Carnations (Dianthus caryophyllus)

Chamomile (Chamaemelum nobile)

Chives (allium schoenoprasum)

Coriander/cilantro (Coriandrum sativum)

Daises

Dandelion (Taraxacum)

Daylily (Hemerocallis spp.)

Dill (Anethum graveolen)

Elderberry (Sambucus spp.)

Eucalyptus

Fennel (Foeniculum vulgare)

Gardenia (Gardenia jasminoides)

Garlic (Allium sativum L.)

Gladiolus

Grapefruit (Citrus x paradise)

Hibiscus

Honeysuckle (Lonicera)

Impatiens

Jarcaranda (Jacaranda mimosifolia)

Kumquat (various Fortunella species)

Lilac (Oleaceae Syringa)

Lime (Citrus aurantifolia)

Lemon (Citrus × lemon)

Milk thistle (Silybum species)

Melalecuca (Melaleuca quinquinervia)

Nasturtiums

Orchid tree (Bauhinia verigata)

Okra (Abelmoschus esculentus)

Orange (Citrus sinensis)

Oregano (Origanum vulgare)

Pansies (Viola tricolor)

Passion flowers (Passifloraceae Passiflora)

Petunia (Petunia spp.)

Plum (Prunoideae Prunus)

Pumpkin (Cucurbita pepo or Cucurbita mixta)

Roses/Rose hips (Rosoideae Rosa)

Rosemary (Rosmarinus officinalis)

Runner Beans (Phaseolus coccineus)

Sage (Salvia officinalis)

Sunflowers (Helianthus annuus)

Thyme (Lamiaceae Thyme)

Zucchini (Cucurbita pepo.)

Violets (Violaceae Viola)